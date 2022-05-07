جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تُدين الهجوم الإرهابي وتؤكد تضامنها مع مصر

رام الله - دنيا الوطندانت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة الهجوم الإرهابي على كمين للجيش المصري شرق قناة السويس.وأعرب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك في بيان صحفي، عن تضامن ووقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الشقيقة مصر بوجه الإرهاب، مؤكداً أن الإرهاب لن ينال من قوة مصر ووحدتها.وأكد الحايك على ثقته بقدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعبها وجيشها العظيم على مواجهة الإرهاب وهزيمته كما في كل مرة.وتقدم الحايك بخالص التعازي من القيادة المصرية وأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.