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ماذا علق السيسي على هجوم قناة السويس؟

ماذا علق السيسي على هجوم قناة السويس؟
رام الله - دنيا الوطن
عقب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على الهجوم المسلح الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس، مساء اليوم السبت، والذي أسفر عن مقتل ضابط وعشرة جنود، فيما أصيب اخرون.

وقال السيسي في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك): "مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في انكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".

وأكد السيسي أن تلك العمليات "الإرهابية" الغادرة، لن تنال من عزيمة وإصرار الأبناء والقوات المسلحة في جمهورية مصر، في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

وتقدم الرئيس المصري، للشعب المصري وقواته المسلحة، لجمعي أسر الضحايا، بخالص العزاء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، داعيا في الوقت ذاته أن يحفظ مصر وشعبها.

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