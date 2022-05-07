المتطرف بن غفير يطالب المستوطنين بالتوقيع على عريضة لاغتيال السنوار

رام الله - دنيا الوطنطالب المتطرف ايتمار بن غفير، عضو الكنيست، مساء اليوم السبت، المستوطنين بالتوقيع على عريضة لاغتيال يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس).وكتب المتطرف بن غفير على حسابه في موقع (تويتر): "بعد أن دعا السنوار إلى قتل اليهود بدم بارد بالفؤوس، ونتيجة للهجوم المروع في إلعاد، نحن مواطني إسرائيل نطالب الحكومة الاسرائيلية باتخاذ موقف متشدد في مواجهة القتلة والارهاب"، على حد تعبيره.وأضاف: "لا يمكننا السكوت عندما تسفك دماؤنا في الشوارع، ونطالب اليوم ونطالب اليوم باغتيال زعيم حماس، يحيى السنوار".وكان المتطرف بن غفير، قد طالب مساء الخميس، جيش الاحتلال الاسرائيلي، بقصف منزل يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة، بالصواريخ، وذلك بعد العملية المزدوجة التي وقعت في منطقة إلعاد شرقي تل أبيب.في مقابل ذلك، حذر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي، من المساس بقائد الحركة في غزة، يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة.وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب، إن المساس بالسنوار "هو إيذان بزلزال في المنطقة، وبرد غير مسبوق"، مضيفاً: أنه "ستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو"، مؤكداً أنه "سيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار".