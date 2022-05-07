لجنة تنسيق البضائع: معبر (كرم أبو سالم) مفتوح غداً بشكل طبيعي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، أن القرار الاسرائيلي بإغلاق معابر القطاع، لم يشمل إغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري، جنوب قطاع غزة، غداً الأحد.وأكدت اللجنة في تصريح نشرته، مساء اليوم السبت، على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أنه بناء على ذلك، فإن معبر (كرم أبو سالم) سيكون مفتوحاً، غداً الأحد بشكل طبيعي.وكانت القناة 12، قد أعلنت أن الحكومة الاسرائيلية، أصدرت قرارا بتمديد إغلاق مناطق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، حتى يوم الاثنين.وأشارت القناة الإسرائيلية، أن قرار حكومة الاحتلال جاء بعد انتهاء اجتماع لتقييم الوضع الميداني، والذي عقد مساء اليوم السبت.اجتماع قادة الحكومة الاسرائيلية لتقييم الوضع الميداني، جاء في اعقاب العملية المزدوجة (اطلاق نار وطعن باستخدام الفأس)، والتي وقعت أمس السبت، في منطقة إلعاد شرق تل أبيب، والتي اسفرت عن مقتل 3 مستوطنين، واصابة اخرين.