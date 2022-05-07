(يديعوت): الجيش الاسرائيلي أوصى بعدم إصدار قرار باغتيال السنوار بهذه الفترة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن الجيش الاسرائيلي أوصى، مساء اليوم السبت، المستوى السياسي بعدم إصدار قرار باغتيال يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، في هذه الفترة.وقالت الصحيفة: "هيئة الاركان بالجيش الاسرائيلي، تعتقل أنه ليس من الصواب تنفيذ هكذا قرار الأن".وحذر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي، من المساس بقائد الحركة في غزة، يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة.وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب، إن المساس بالسنوار "هو إيذان بزلزال في المنطقة، وبرد غير مسبوق"، مضيفاً: أنه "ستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو"، مؤكداً أنه "سيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار".