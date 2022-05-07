حكومة الاحتلال تقرر تمديد إغلاق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة حتى الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 12، أن الحكومة الاسرائيلية، أصدرت قرارا بتمديد إغلاق مناطق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، حتى يوم الاثنين.وأشارت القناة الإسرائيلية، أن قرار حكومة الاحتلال جاء بعد انتهاء اجتماع لتقييم الوضع الميداني، والذي عقد مساء اليوم السبت.اجتماع قادة الحكومة الاسرائيلية لتقييم الوضع الميداني، جاء في اعقاب العملية المزدوجة (اطلاق نار وطعن باستخدام الفأس)، والتي وقعت أمس السبت، في منطقة إلعاد شرق تل أبيب، والتي اسفرت عن مقتل 3 مستوطنين، واصابة اخرين.