مسؤول إسرائيلي: استهداف قادة (حماس) سيُضر باستقرار الحكومة والجيش

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (كان)، عن يائير غولان، نائب وزير الاقتصاد الاسرائيلي، أن استهداف قادة كبار في حركة (حماس)، سيضر باستقرار الحكومة الاسرائيلية والجيش.وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، قد حذر، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي، من المساس بقائد الحركة في غزة، يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة.وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب، إن المساس بالسنوار "هو إيذان بزلزال في المنطقة، وبرد غير مسبوق"، مضيفاً: أنه "ستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو"، مؤكداً أنه "سيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار".