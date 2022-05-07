فلسطين تدين الهجوم الإرهابي شرق قناة السويس وتؤكد تضامنها مع مصر

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الهجوم (الإرهابي) الذي نفذته مجموعة مسلحة شرق قناة السويس، وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى من الجيش المصري.



وقالت الرئاسة في بيان لها: "إن الرئيس محمود عباس يعرب عن تعازيه الحارة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولعائلات ضحايا هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت ثلة من أبطال الجيش المصري".



وأكدت الرئاسة تضامن ووقوف فلسطين وشعبها وقيادتها الى جانب الشقيقة الكبرى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الارهاب، متمنية لمصر وشعبها وجيشها العظيم دوام الاستقرار والازدهار.



كما وعبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ عن إدانته للهجوم الذي استهدف الجيش المصري في شرق القناة .



وكتب حسين الشيخ في تغريدة له على موقع تويتر: "ندين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المصري الشقيق في شرق القناة . ونتمنى لمصر الشقيقة وجيشها البطل وشعبها العظيم وقيادتها الحكيمه دوام الامن والامان والاستقرار والازدهار".



كما ونددت وزارة الخارجية والمغتربين، الهجوم، الذي تعرضت له إحدى محطات رفع المياه شرق قناة السويس، مسفرًا عن ارتقاء عدد من الشهداء وعدد آخر من المصابين من الجيش المصري.



وأكدت الخارجية في بيان صحفي مساء اليوم السبت، وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الشقيقة مصر، رئيساً وحكومة وشعبا، في مواجهة مثل هذه الأعمال (الإرهابية)، وأعربت عن ثقتها بقدرة مصر على مواجهة الارهاب والانتصار عليه.



وتقدمت الخارجية بخالص تعازيها لأسر الشهداء وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.



وكان الجيش المصري أعلن، اليوم السبت، مقتل ضابط وعشرة جنود، خلال إحباط هجوم مسلح على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.



رام الله - دنيا الوطن