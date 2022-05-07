إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل استهداف القسام بطاريات القبة الحديدية خلال معركة (سيف القدس)



ونقلت قناة 12 الإسرائيلية عن مجندة بسلاح الجو قولها، إن حماس أطلقت 10 صواريخ خلال الحرب تجاه أحد المواقع التي تحتوي على بطارية للقبة الحديدية.



وأضافت المجندة: "كتائب القسام كانت تعرف أماكن تواجد بطارية القبة ووجهت صواريخها إليها".



وتابعت: "حاول القسام استهداف القبة الحديدية ولم يكن لدينا الكثير من الوقت للتفكير وتم إعلان حالة التأهب القصوى".



وكانت كتائب القسام قد أعلنت خلال معركة سيف القدس استهدافها محطتي رادار للقبة الحديدية شرق خانيونس بعدد من الصواريخ، فيما استهدفت بقذائف الهاون من العيار الثقيل بطارية القبة الحديدية قرب (ناحل عوز).

رام الله - دنيا الوطنكشفت إعلام الاحتلال، مساء الجمعة، عن استهداف كتائب القسام بطاريات القبة الحديدية خلال معركة سيف القدس العام الماضي.