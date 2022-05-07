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يوتيوبر مصري: مدينة رام الله تصنف أنها إحدى أغلى مدن العالم

يوتيوبر مصري: مدينة رام الله تصنف أنها إحدى أغلى مدن العالم
رام الله - دنيا الوطن
أكد اليوتيوبر المصري أحمد البدوي، أثناء تجوله في أحد المحلات التجارية في مدينة رام الله، أنه يتم تصنيف دولة فلسطين، كإحدى أغلى دول العالم.

وقال: "أنا حاسس اني في دولة أوروبية، مش دولة عربية، حيث أن مدينة رام الله هي أغلى مدينة في فلسطين، أما تل أبيب فقد صنفت بأنها أغلى مدينة في العالم في عام 2022، وهذا أثر على فلسطين كلها".

وأضاف البدوي: "بالنسبة لي فإن الأسعار في فلسطين مثل أسعار أوروبا، حيث أن أسعار المواد الغذائية في فلسطين هي ضعف الأسعار في جمهورية مصر العربية".

التفاصيل في الفيديو التالي: 


 

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