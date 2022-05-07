مقتل ضابط مصري وإصابة 10 جنود بهجوم على محطة رفع المياة بمنطقة شرق القناة

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، مقتل ضابط وعشرة جنود، خلال إحباط هجوم إرهابي مسلح على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.





وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في تصريح نشر على صفحته الرسمية في موقع (فيسبوك): "إن مجموعة من العناصر التكفيرية نفذت هجوما على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الإشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".وأضاف: "إن المواجهة المسلحة أسفرت عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجاري مطاردة العناصر المسلحة ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".