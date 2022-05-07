عاجل

  • الخارجية الأردنية تدين الهجوم شرق قناة السويس وتعرب عن تضامنها مع مصر

عربي

مقتل ضابط مصري وإصابة 10 جنود بهجوم على محطة رفع المياة بمنطقة شرق القناة

مقتل ضابط مصري وإصابة 10 جنود بهجوم على محطة رفع المياة بمنطقة شرق القناة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، مقتل ضابط وعشرة جنود، خلال إحباط هجوم إرهابي مسلح على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في تصريح نشر على صفحته الرسمية في موقع (فيسبوك): "إن مجموعة من العناصر التكفيرية نفذت هجوما على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الإشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".

وأضاف: "إن المواجهة المسلحة أسفرت عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجاري مطاردة العناصر المسلحة ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".



أخبار ذات صلة

جرحى إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في حماة وسط سوريا

جرحى إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في حماة وسط سوريا

المغرب يفاوض إسرائيل على &#34;صاروخ دليلة&#34;

المغرب يفاوض إسرائيل على "صاروخ دليلة"

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ &#34;الإرهابي المروع&#34;

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ "الإرهابي المروع"

الأردن: تهجير فلسطينيي يطا خرق صارخ للقانون الدولي

الأردن: تهجير فلسطينيي يطا خرق صارخ للقانون الدولي

انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية في عدة دول عربية

انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية في عدة دول عربية

مصر: محاولة تهريب آثار يهودية على متن طائرة سعودية

مصر: محاولة تهريب آثار يهودية على متن طائرة سعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشيخ يرحب ببيان الخارجية الأميركية ويأمل وقف كل إجراءات إسرائيل التصعيدية

الشيخ يرحب ببيان الخارجية الأميركية ويأمل وقف كل إجراءات إسرائيل التصعيدية

طوباس: الاحتلال يعتقل فتى من مخيم الفارعة

طوباس: الاحتلال يعتقل فتى من مخيم الفارعة

حنيني: سياسة هدم المنازل لن تفلح في زعزعة إيمان شعبنا بمقاومته

حنيني: سياسة هدم المنازل لن تفلح في زعزعة إيمان شعبنا بمقاومته

العقيد ارزيقات يحذر من الأخبار الكاذبة حول المواطنة المتوفاة ببيت لحم

العقيد ارزيقات يحذر من الأخبار الكاذبة حول المواطنة المتوفاة ببيت لحم

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

تقرير: حكومة الاحتلال تواصل سياسة التهجير والتطهير العرقي بأكثر من منطقة بالضفة

تقرير: حكومة الاحتلال تواصل سياسة التهجير والتطهير العرقي بأكثر من منطقة بالضفة

أول تعليق من رئيس بلدية الخليل على قرار فصله من حركة فتح

أول تعليق من رئيس بلدية الخليل على قرار فصله من حركة فتح

مركز حقوقي يدين خططاً إسرائيلية لبناء 4000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

مركز حقوقي يدين خططاً إسرائيلية لبناء 4000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

منوعات

تفاصيل مثيرة للمحاكمة الأشهر في هوليوود بين قبطان الكاريبي (جوني ديب) وآمبر هيرد

تفاصيل مثيرة للمحاكمة الأشهر في هوليوود بين قبطان الكاريبي (جوني ديب) وآمبر هيرد

الشيف بوراك في المستشفى..فما القصة؟

الشيف بوراك في المستشفى..فما القصة؟

شاهد: نسرين طافش بإطلالة شاطئية مثيرة

شاهد: نسرين طافش بإطلالة شاطئية مثيرة

شاهد: قصة حب بين تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي في آن واحد

شاهد: قصة حب بين تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي في آن واحد

للمرة الثانية..كيم كارديشيان ترتدي فستان عمره 60 عاماً لمارلين مونرو

للمرة الثانية..كيم كارديشيان ترتدي فستان عمره 60 عاماً لمارلين مونرو

بعد غياب..دنيا سمير غانم في إطلالات مبهجة منذ وفاة والديها

بعد غياب..دنيا سمير غانم في إطلالات مبهجة منذ وفاة والديها

صور:التونسية درة بإطلالة جرئية في شوارع برشلونة عقب عمرة رمضان

صور:التونسية درة بإطلالة جرئية في شوارع برشلونة عقب عمرة رمضان

شاهد: بالطبلة والمقسوم..هنادي مهنا تشعل حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

شاهد: بالطبلة والمقسوم..هنادي مهنا تشعل حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

شاهد: من قلب حضارة المايا..مايان السيد تطل على جمهورها

شاهد: من قلب حضارة المايا..مايان السيد تطل على جمهورها

الفنانة هاجر أحمد تُرزق بطفلتها الأولى

الفنانة هاجر أحمد تُرزق بطفلتها الأولى

عربي

جرحى إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في حماة وسط سوريا

جرحى إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في حماة وسط سوريا

المغرب يفاوض إسرائيل على &#34;صاروخ دليلة&#34;

المغرب يفاوض إسرائيل على "صاروخ دليلة"

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين