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جرحى إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في حماة وسط سوريا

جرحى إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في حماة وسط سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة أشخاص في سوريا بجروح متفاوتة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم الدولة في قرية عكش بريف السلمية الشرقي بمدينة حماة في وسط سوريا.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في الشرطة: " انفجر لغم أرضي من مخلفات تنظيم الدولة في قرية عكش بريف السلمية الشرقي خلال تواجد عدد من المواطنين في المكان ما تسبب بإصابة رجلين اثنين وطفلة بجروح متفاوتة وجرى نقلهم إلى مشفى السلمية الوطني".

وفي الـ 14 من شهر أبريل الفائت، لقي مواطن مصرعه، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم الدولة بسيارة مدنية في قرية أبو لفة التابعة لناحية الرهجان بريف السلمية الشمالي الشرقي.

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