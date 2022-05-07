الكشف عن تفاصيل الوضع الصحي للمصابين بعملية (إلعاد) بتل أبيب

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلي، تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية للمستوطنين المصابين في العملية المزدوجة التي وقعت، أول أمس في منطقة (إلعاد) شرقي تل أبيب.ونقل الموقع الاسرائيلي، عن مستشفى بيلينسون، أن المصابيْن بحالة خطيرة في العملية، خرجا من دائرة الخطر المميت، ولكن لا تزال حالتهم خطيرة ولكنها مستقرة.يشار إلى أن العملية المزدوجة (طعن باستخدام الفأس، واطلاق النار)، التي وقعت مساء الخميس في منطقة إلعاد، شرقي تل أبيب، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين اسرائيليين، فيما أصيب 4 اخرون، بينهم 2 وصفت حالتهما بالخطيرة، وواحدة بالمستوطة، وواحدة بالطفيفة.وأكد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن المنفذيْن فرا من المكان بعد تنفيذهما للعملية المزدوجة، فيما تلاحقهما قوات الاحتلال الاسرائيلي، برفقة الطائرات.