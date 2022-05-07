شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تستهدف رعاة الأغنام شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تستهدف رعاة الأغنام شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع، رعاة الأغنام، شمال قطاع غزة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شمال القطاع أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه رعاة الأغنام شمال بلدة بيت لاهيا، واجبروهم على مغادرة منطقة الرعي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار والغاز وملاحقة رعاة الأغنام والمزارعين على طول السياج الفاصل شرق وشمال القطاع.

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