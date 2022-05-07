شاهد: بايدن مشتت الذهن ويتساءل: أين الطريق؟

رام الله - دنيا الوطنتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو مشتت ويسأل الحاضرين "أين الطريق؟"، أثناء زيارته لأحد المصانع في الولايات المتحدة.وعلق رواد التواصل الاجتماعي بسخرية على ارتباك الرئيس الأمريكي: "رئيس العالم الحر يتساءل إلى أين يذهب"، فقما علق البعض الاخر: "إن بايدن قلق من الوجهة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وظهر الرئيس بايدن في مقطع الفيديو أثناء زيارته في جولة تفقدية لأحد المصانع في إحدى الولايات، وظهر في حالة ارتباك متسائلا عن الطريق، ليقوم مساعدوه والمجتمعون بإرشاده.وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها بايدن ضائعا، فقد انتشر موخرا مقطع فيديو له في أحد مؤتمراته الصحفية وهو "يمد يده ليصافح لا أحد" ليعي بعد قليل أنه بمفرده المتحدث في المؤتمر أمام المحتشدين.