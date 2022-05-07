توترات بين بينت ووزير خارجيته.. ما علاقة قطاع غزة؟

رام الله - دنيا الوطنكشف الصحفي الإسرائيلي يعقوب باردوجو عن وجود توترات شديدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير خارجيته نائبه يائير لابيد بشأن نية بينيت شن عملية عسكرية متسرعة في قطاع غزة.وذكر باردوجو المعلق السياسي في (إذاعة الجيش) وصحيفة (إسرائيل اليوم) والقناة 14 الإسرائيلية، أن معظم المسؤولين الأمنيين والعسكريين في إسرائيل يعارضون بشدة هذه الخطوة التي اعتبروها خطوة طائشة لأغراض انتخابية.وأشار إلى أن وزير الجيش بني غانتس يؤيد موقف المسؤولين الأمنيين والعسكريين الرافضين لخطوة العملية العسكرية.