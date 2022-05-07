الشيخ يرحب ببيان الخارجية الأميركية ويأمل وقف كل إجراءات إسرائيل التصعيدية



وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية "تضر بشدة إمكانية حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية، الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.



كما ورحب الشيخ برفض أمريكا لبناء وحدات استيطانية جديدة من قبل إسرائيل في الضفة، كذلك موقف سفيرها لدى إسرائيل حول الموضوع ذاته.وأعرب عن أمله بأن يتحول هذا الموقف، إلى ضغط جاد لوقف كل الاجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تهدم أسس حل الدولتين.