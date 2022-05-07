حنيني: سياسة هدم المنازل لن تفلح في زعزعة إيمان شعبنا بمقاومته

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) عبد الحكيم حنيني، أن هدم الاحتلال منزل الأسير عمر جرادات فجر اليوم السبت، عمل إرهابي جبان، وجريمة "صهيونية" تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق شعبنا.وشدد حنيني على أن جرائم العقاب الجماعي وهدم منازل المقاومين لن تفلح في زعزعة إيمان شعبنا بحقه في أرضه ومقاومته.وأضاف: "كلما زاد الاحتلال في بطشه وعدوانه يزداد شعبنا إصرارًا على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن نفسه بكل الوسائل، حتى التحرير والعودة".وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزل الأسير عمر جرادات ببلدة السيلة الحارثية قضاء جنين، فيما أصيب ثلاثة أشخاص برصاص جنود الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة.كما هدمت قوات الاحتلال في وقت سابق من هذا العام منزلي الأسيرين محمد ومحمود جرادات، وجدران منزل عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات، والذين تنسب لهم مسؤولية تنفيذ عملية (حومش).