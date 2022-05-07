طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، (كشف جديد)، وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (8 مايو).

وأضافت بأن السفر سيكون الحافلات: الأولى، والثانية، والثالثة حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2022/20).

كما سيكون السفر للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18).

وسيكون التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.





وبما يتعلق بإجراء فحص (كورونا) للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد، سيكون في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.





وعن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، سيكون يوم الأحد 5/8: فحص الحافلات (باقي 3-5)، يوم الإثنين 5/9: فحص الحافلات (6-8)، يوم الثلاثاء 5/10: فحص الحافلتين (10،9).



