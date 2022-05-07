شؤون فلسطينية

غزة: لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان البرلمانية تحذر من مشاريع الاستيطان وهدم المنازل

رام الله - دنيا الوطن
حذرت لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان في المجلس التشريعي الفلسطيني، بغزة، من مغبة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت اللجنة في بيان لها: ان سياسة توسيع المستوطنات وهدم المنازل وتهجير السكان تشكل عدوانا صارخا على شعبنا وأرضه وتكريسا لعنصرية الاحتلال، محذرة من قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4000 مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 الف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا لاستكمال مخطط (E1) الاستيطاني لعزل مدينة القدس المحتلة.

وقالت: إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سرقة الأراضي الفلسطينية عبر شرعنة الاستيطان رغم مخالفته للإجماع الدولي والمطالبات الدولية بوقفه والتراجع عنه.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والكف عن سياسة الكيل بمكيالين والقيام بخطوات عملية رادعة للاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان الذي يعد انتهاكا خطيرا للقرارات والقوانين الدولية من بينها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد بكل وضوح عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.

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