شؤون فلسطينية

رام الله: الشرطة تضبط سلاحاً نارياً وتقبض على خمسة أشخاص متسببين بشجار

رام الله: الشرطة تضبط سلاحاً نارياً وتقبض على خمسة أشخاص متسببين بشجار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم سلاحاً نارياً استخدم في شجار وقبضت على خمسة أشخاص متسببين في شجار وقع في بلدة عابود غرب رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول وقوع شجار بين عدد من المواطنين  تخلله اطلاق نار في بلدة عابود غرب رام الله.

وقالت الشرطة: على الفور توجهت قوة من مركز شرطة دير غسانة وفرع المباحث العامة والحراسات الى البلدة وقبضت على خمسة أشخاص متسببين في الشجار وتم ضبط سلاح ناري من نوع مسدس بحوزة أحد الأشخاص.

وأكدت ضبط السلاح والتحفظ على الأشخاص المشتبه فيهم من أجل احالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.

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