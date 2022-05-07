دولي

"إيرنا": أمير قطر سيزور إيران

"إيرنا": أمير قطر سيزور إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صرحت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن أمير قطر، تميم بن حمد، سیتوجه إلى طهران لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين، دون تحديد الموعد.

وقالت "إيرنا": إنه "من المقرر أن يزور أمير قطر، إيران، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر".

وبحسب ما نقلت وكالة (آر تي عربي) فإن زيارة أمير قطر لإیران "تأتي في إطار زیارات مسؤولي دول المنطقة إلى إيران، خلال الفترة القصيرة من تولي الحكومة الإيرانية الحالية مهام عملها.

وأوضحت "إيرنا" أنه "من المقرر أن تجرى خلال هذه الزيارة مفاوضات حول سبل الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة"، في حين أنها أعلنت في وقت سابق عن زیارة  مسؤول إقليمي إلى طهران لمراجعة الآلية التنفيذية للإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة.

تجدر الإشارة إلى أن طهران والدوحة وقعتا اتفاقيات للتعاون في بعض المجالات المتعلقة باستضافة مونديال 2022.

أخبار ذات صلة

وسط رعب نووي.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا من غواصة

وسط رعب نووي.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا من غواصة

البنتاغون يكشف عدد جنوده في أوروبا المستعدين لمواجهة روسيا

البنتاغون يكشف عدد جنوده في أوروبا المستعدين لمواجهة روسيا

وسائل إعلام: 17 مصابا على الأقل جراء انفجار قوي بمنزل وسط مدريد

وسائل إعلام: 17 مصابا على الأقل جراء انفجار قوي بمنزل وسط مدريد

هولندا: قتيلان وجريحان في إطلاق نار بدار رعاية للمعاقين

هولندا: قتيلان وجريحان في إطلاق نار بدار رعاية للمعاقين

الكرملين: عدد قليل من الأشخاص علموا مسبقا ببدء العملية الروسية في أوكرانيا

الكرملين: عدد قليل من الأشخاص علموا مسبقا ببدء العملية الروسية في أوكرانيا

(معاريف): شاكيد واور باخ يخططان للانشقاق عن بينيت

(معاريف): شاكيد واور باخ يخططان للانشقاق عن بينيت

شاهد: إعلام الاحتلال يكشف صورة أحد قتلى عملية تل أبيب

شاهد: إعلام الاحتلال يكشف صورة أحد قتلى عملية تل أبيب

الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل كقوة احتلال حماية الفلسطينيين وليس تهجيرهم

الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل كقوة احتلال حماية الفلسطينيين وليس تهجيرهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يواصل تصعيده لجريمة العقاب الجماعيّ بهدف الانتقام من الأسرى وعائلاتهم

نادي الأسير: الاحتلال يواصل تصعيده لجريمة العقاب الجماعيّ بهدف الانتقام من الأسرى وعائلاتهم

زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها تجاه الصيادين في بحر رفح

زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها تجاه الصيادين في بحر رفح

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أطفال شمال رام الله

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أطفال شمال رام الله

في أسواق قطاع غزة.. أسعار الخضروات واللحوم اليوم السبت

في أسواق قطاع غزة.. أسعار الخضروات واللحوم اليوم السبت

المرور بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

المرور بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

جنين: الاحتلال يُفجر منزل الأسير عمر جرادات

جنين: الاحتلال يُفجر منزل الأسير عمر جرادات

حتى الثلاثاء المقبل.. طالع حالة الطقس في فلسطين

حتى الثلاثاء المقبل.. طالع حالة الطقس في فلسطين

اشتية يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

اشتية يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

منوعات

بعد غياب..دنيا سمير غانم في إطلالات مبهجة منذ وفاة والديها

بعد غياب..دنيا سمير غانم في إطلالات مبهجة منذ وفاة والديها

$kinny يطرح ألبومه الجديد&#34; Have a Nice Trip&#34;

$kinny يطرح ألبومه الجديد" Have a Nice Trip"

شاهد: الفنانة درة في إطلالة كاجوال من برشلونة

شاهد: الفنانة درة في إطلالة كاجوال من برشلونة

شاهد: بالطبلة والمقسوم..هنادي مهنا تشعل حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

شاهد: بالطبلة والمقسوم..هنادي مهنا تشعل حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

شاهد: من قلب حضارة المايا..مايان السيد تطل على جمهورها

شاهد: من قلب حضارة المايا..مايان السيد تطل على جمهورها

الفنانة هاجر أحمد تُرزق بطفلتها الأولى

الفنانة هاجر أحمد تُرزق بطفلتها الأولى

شاهد: وسط أجواء من الفرح..محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما

شاهد: وسط أجواء من الفرح..محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما

من مدينة الموضة &#34;فلورانسا&#34;..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

من مدينة الموضة "فلورانسا"..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

عربي

المغرب يفاوض إسرائيل على &#34;صاروخ دليلة&#34;

المغرب يفاوض إسرائيل على "صاروخ دليلة"

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ &#34;الإرهابي المروع&#34;

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ "الإرهابي المروع"