شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف عمليات الهدم في الأرض الفلسطينية

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف عمليات الهدم في الأرض الفلسطينية
هدم منازل الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
حذَّرت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، من أن رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي الالتماسات ضد أوامر إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد ويمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري.

واعتبرت هاستينغز، أن ذلك يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقالت في بيان صحفي منفصل: إنه "نظراً لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرّضاً لخطر النزوح الوشيك".

كما وجدَّدت هاستينغز، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي وجهها إلى دولة الاحتلال من أجل وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي.

وبدوره، دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أخبار ذات صلة

المرور بغزة تنشر حصيلة وفيات وإصابات الحوادث المرورية الأسبوع الماضي

المرور بغزة تنشر حصيلة وفيات وإصابات الحوادث المرورية الأسبوع الماضي

بالصور: استئناف العملية التدريسية في مدارس القطاع

بالصور: استئناف العملية التدريسية في مدارس القطاع

تحذيرات أميركية من توسيع الاحتلال للمستوطنات بالضفة

تحذيرات أميركية من توسيع الاحتلال للمستوطنات بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال عقب تفجير منزل الأسير &#34;جرادات&#34;

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال عقب تفجير منزل الأسير "جرادات"

شاهد: بماذا علق والد الأسير عمر جرادات عقب هدم منزلهم؟

شاهد: بماذا علق والد الأسير عمر جرادات عقب هدم منزلهم؟

زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها تجاه الصيادين في بحر رفح

زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها تجاه الصيادين في بحر رفح

شاهد: شرطة الاحتلال تواصل البحث عن منفذي عملية (إلعاد) لليوم الثالث

شاهد: شرطة الاحتلال تواصل البحث عن منفذي عملية (إلعاد) لليوم الثالث

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أطفال شمال رام الله

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أطفال شمال رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها تجاه الصيادين في بحر رفح

زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها تجاه الصيادين في بحر رفح

في أسواق قطاع غزة.. أسعار الخضروات واللحوم اليوم السبت

في أسواق قطاع غزة.. أسعار الخضروات واللحوم اليوم السبت

المرور بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

المرور بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

جنين: الاحتلال يُفجر منزل الأسير عمر جرادات

جنين: الاحتلال يُفجر منزل الأسير عمر جرادات

حتى الثلاثاء المقبل.. طالع حالة الطقس في فلسطين

حتى الثلاثاء المقبل.. طالع حالة الطقس في فلسطين

اشتية يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

اشتية يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

جمعية المستهلك تدعو لحلول خلاقة لمعالجة اختلالات الاسعار في السوق

جمعية المستهلك تدعو لحلول خلاقة لمعالجة اختلالات الاسعار في السوق

نابلس: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية

نابلس: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية

منوعات

بالطبلة والمقسوم..هنادي مهنا تشعل حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

بالطبلة والمقسوم..هنادي مهنا تشعل حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

شاهد: من قلب حضارة المايا..مايان السيد تطل على جمهورها

شاهد: من قلب حضارة المايا..مايان السيد تطل على جمهورها

الفنانة هاجر أحمد تُرزق بطفلتها الأولى

الفنانة هاجر أحمد تُرزق بطفلتها الأولى

شاهد: وسط أجواء من الفرح..محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما

شاهد: وسط أجواء من الفرح..محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما

من مدينة الموضة &#34;فلورانسا&#34;..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

من مدينة الموضة "فلورانسا"..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

&#34;مربوحة&#34; زوجة الكبير تعاني من أزمة صحية وستخضع لعملية جراحية

"مربوحة" زوجة الكبير تعاني من أزمة صحية وستخضع لعملية جراحية

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

عربي

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ &#34;الإرهابي المروع&#34;

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ "الإرهابي المروع"

الأردن: تهجير فلسطينيي يطا خرق صارخ للقانون الدولي

الأردن: تهجير فلسطينيي يطا خرق صارخ للقانون الدولي