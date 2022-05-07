الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف عمليات الهدم في الأرض الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنحذَّرت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، من أن رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي الالتماسات ضد أوامر إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد ويمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري.واعتبرت هاستينغز، أن ذلك يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي.وقالت في بيان صحفي منفصل: إنه "نظراً لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرّضاً لخطر النزوح الوشيك".كما وجدَّدت هاستينغز، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي وجهها إلى دولة الاحتلال من أجل وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي.وبدوره، دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة.