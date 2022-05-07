المرور بغزة تنشر حصيلة وفيات وإصابات الحوادث المرورية الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي 230 نيسان/ إبريل وحتى 6 أيار/ مايو الجاري.وأفادت إحصائية المرور أن 75 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، نتج عنها وفاتان و46 إصابة، منها 17 إصابة بجروح متوسطة، و29 إصابة بجروح طفيفة.وبيّنت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 74 مركبة، من ضمنها خمس دراجات نارية.