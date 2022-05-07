دولي

وسط رعب نووي.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا من غواصة

وسط رعب نووي.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا من غواصة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الجيش الكوري الجنوبي، السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا من غواصة، قبالة ساحلها الشرقي.

وقال جيش كوريا الجنوبية  إن بيونغ يانغ أطلقت قذيفة قرب ساحلها الشرقي  في الوقت الذي تعهدت فيه بتطوير قواتها النووية "بأسرع وتيرة ممكنة"

وبحسب ما نقلته وكالة (سكاي نيوز) فإن وزارة الدفاع الياباني صرحت في تغريدة على توتير بأن القذيفة يمكن أن تكون صاروخا باليستيا.

وقالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت، الأربعاء، صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بتطوير قواتها النووية بأسرع وتيرة ممكنة.

وكثفت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة تجارب الأسلحة، واستأنفت تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2017.

ولم تختبر كوريا الشمالية قنبلة نووية منذ عام 2017، لكن مسؤولين أميركيين وكوريين جنوبيين يقولون منذ أسابيع إن هناك دلائل على بناء جديد في موقع بونجي-ري، وهو الموقع الوحيد المعروف للتجارب النووية في كوريا الشمالية، وإن كوريا الشمالية قد تختبر قريبا قنبلة أخرى.

وقالت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن التقديرات الأميركية تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي-ري للتجارب النووية، وأنها قد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه هذا الشهر.

وأضافت: تشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تجهز موقع بونجي-ري للتجارب وقد تكون جاهزة لإجراء تجربة هناك هذا الشهر على الأكثر، وستكون تجربتها السابعة.

وتابعت: هذا التقييم يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة. تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء والشركاء وسنواصل التنسيق معهم عن كثب.

وفي الأسبوع الماضي تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بالإسراع بتطوير الترسانة النووية لبلاده، بينما كان يشهد عرضا عسكريا ضخما، حيث لا تزال المحادثات بشأن نزع الأسلحة النووية لبلاده متوقفة مع الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

البنتاغون يكشف عدد جنوده في أوروبا المستعدين لمواجهة روسيا

البنتاغون يكشف عدد جنوده في أوروبا المستعدين لمواجهة روسيا

وسائل إعلام: 17 مصابا على الأقل جراء انفجار قوي بمنزل وسط مدريد

وسائل إعلام: 17 مصابا على الأقل جراء انفجار قوي بمنزل وسط مدريد

هولندا: قتيلان وجريحان في إطلاق نار بدار رعاية للمعاقين

هولندا: قتيلان وجريحان في إطلاق نار بدار رعاية للمعاقين

الكرملين: عدد قليل من الأشخاص علموا مسبقا ببدء العملية الروسية في أوكرانيا

الكرملين: عدد قليل من الأشخاص علموا مسبقا ببدء العملية الروسية في أوكرانيا

(معاريف): شاكيد واور باخ يخططان للانشقاق عن بينيت

(معاريف): شاكيد واور باخ يخططان للانشقاق عن بينيت

شاهد: إعلام الاحتلال يكشف صورة أحد قتلى عملية تل أبيب

شاهد: إعلام الاحتلال يكشف صورة أحد قتلى عملية تل أبيب

الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل كقوة احتلال حماية الفلسطينيين وليس تهجيرهم

الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل كقوة احتلال حماية الفلسطينيين وليس تهجيرهم

فرنسا.. حزب الرئيس ماكرون يغير اسمه

فرنسا.. حزب الرئيس ماكرون يغير اسمه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها تجاه الصيادين في بحر رفح

زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها تجاه الصيادين في بحر رفح

في أسواق قطاع غزة.. أسعار الخضروات واللحوم اليوم السبت

في أسواق قطاع غزة.. أسعار الخضروات واللحوم اليوم السبت

المرور بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

المرور بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

جنين: الاحتلال يُفجر منزل الأسير عمر جرادات

جنين: الاحتلال يُفجر منزل الأسير عمر جرادات

حتى الثلاثاء المقبل.. طالع حالة الطقس في فلسطين

حتى الثلاثاء المقبل.. طالع حالة الطقس في فلسطين

اشتية يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

اشتية يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

جمعية المستهلك تدعو لحلول خلاقة لمعالجة اختلالات الاسعار في السوق

جمعية المستهلك تدعو لحلول خلاقة لمعالجة اختلالات الاسعار في السوق

نابلس: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية

نابلس: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية

منوعات

بالطبلة والمقسوم..هنادي مهنا تشعل حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

بالطبلة والمقسوم..هنادي مهنا تشعل حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

شاهد: من قلب حضارة المايا..مايان السيد تطل على جمهورها

شاهد: من قلب حضارة المايا..مايان السيد تطل على جمهورها

الفنانة هاجر أحمد تُرزق بطفلتها الأولى

الفنانة هاجر أحمد تُرزق بطفلتها الأولى

شاهد: وسط أجواء من الفرح..محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما

شاهد: وسط أجواء من الفرح..محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما

من مدينة الموضة &#34;فلورانسا&#34;..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

من مدينة الموضة "فلورانسا"..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

&#34;مربوحة&#34; زوجة الكبير تعاني من أزمة صحية وستخضع لعملية جراحية

"مربوحة" زوجة الكبير تعاني من أزمة صحية وستخضع لعملية جراحية

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

عربي

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ &#34;الإرهابي المروع&#34;

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ "الإرهابي المروع"

الأردن: تهجير فلسطينيي يطا خرق صارخ للقانون الدولي

الأردن: تهجير فلسطينيي يطا خرق صارخ للقانون الدولي