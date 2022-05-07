إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال عقب تفجير منزل الأسير "جرادات"

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات الواقعة في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية.ويشار إلى أن جيش الاحتلال فجّر صباح اليوم، منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية، والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية مستوطنة (حومش) قرب مدخل قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقتله مستوطن.هذا واشتبك مقاومون فلسطينيون مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها غرب جنين، فيما وصلت تعزيزات عسكرية جديدة، قبل أن يتمكن جنود الاحتلال من تفجير منزل الأسير جرادات.