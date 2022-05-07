البنتاغون يكشف عدد جنوده في أوروبا المستعدين لمواجهة روسيا





وأشارت إلى أن هناك نحو 37.5 ألف عسكري، منهم 24.5 ألف في بولندا ودول البلطيق، وأن هناك قوات بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس، يمكن تشكيل مجموعات هجومية منها بشكل سريع.



رام الله - دنيا الوطنكشفت كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع الأمريكي، أن أكثر من 100 ألف جندي أمريكي منتشرون في أنحاء المسرح الأوروبي، حيث يعملون بشكل وثيق مع الحلفاء في الناتو "لردع روسيا".بحسب ما نقلت وكالة(آر تي عربي) عن وكالة "سبوتنبك" عن هيكس خلال حدث في "معهد رونالد ريغان" أمس الجمعة عندما سئلت عن مواجهة روسيا فأجابت: "في مبادرة الردع الأوروبية، بنينا الكثير من القدرات".وأضافت هيكس: "أكثر من 100 ألف من القوات العسكرية الأمريكية اليوم، في المسرح الأوروبي المسرح الأوروبي وفي محيطه. نحن في وضع جيد هناك. إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن توقعت احتواء الأنشطة العدائية المحتملة لروسيا في أوروبا".وفي وقت سابق، صرحت هيئة الأركان البيلاروسية بأن حلف الناتو يعزز قواته بالقرب من الحدود ويستعد "لعمليات عسكرية على الاتجاه الشرقي".