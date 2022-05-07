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المغرب يفاوض إسرائيل على "صاروخ دليلة"

المغرب يفاوض إسرائيل على "صاروخ دليلة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر إعلامية بأن المغرب دخل في مفاوضات لشراء صاروخ (كروز) الإسرائيلي، الشهير بـ(صاروخ دليلة)، لتطوير ترسانة سلاح الجو الملكي.

وبينت صحيفة "ديفينس" المتخصصة في الأخبار العسكرية والدفاعية أن المغرب  يقترب من اتفاق أمني مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة، لتجهيز القوات المسلحة المغربية بصواريخ كروز.

وبحسب وكالة (آر تي عربي)  فإن المغرب يسعى إلى تشغيل الصاروخ الإسرائيلي على المقاتلات الجوية من طراز (إف-5) في مرحلة أولى.

وأضافت المصادر إن "إتمام الصفقة العسكرية بين شركة (إلبيت سيستمز) والقوات المسلحة الملكية يرتهن بموافقة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، لكن ذلك لا يطرح أي إشكال بالنسبة إلى المغرب في ظل التقارب السياسي الأخير بين البلدين".

وأظهرت بيانات وزارة الجيش  أن "المغرب حصل على مجموعة من الأنظمة الدفاعية من إسرائيل بعد التقارب السياسي الأخير بين الطرفين، الذي جسدته الزيارة التي قام بها وزير الجيش بيني غانتس إلى العاصمة الرباط لتدارس الملفات الأمنية المشتركة".

وأوضح تقرير حديث للوزارة أن "القوات المسلحة الملكية توصلت بأنظمة أمنية دفاعية عصرية طورتها مجموعة من الشركات العسكرية الإسرائيلية، من بينها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية وشركة أنظمة (إلبيت)، وشركة (رافائيل)".

وأكد التقرير أيضا، أن "دول المغرب والإمارات والبحرين وقعت اتفاقيات مشتركة مع إسرائيل للحصول على تلك الأنظمة الأمنية، بقيمة مالية تتجاوز 800 مليون دولار"، مشيرا إلى أن "صادرات وزارة الجيش إلى المنطقة العربية ستتعدى مليار دولار عام 2022".

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