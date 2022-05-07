ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين





وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية فإن بيان الديوان الملكي الأردني أفاد، بأن الملك عبد الله، "التقى في ولاية فلوريدا قائدي القيادتين المركزية والعمليات الخاصة الأمريكيين، الفريق أول مايكل كوريلا، والفريق أول ريتشارد كلارك".



ولفت البيان، أن "اللقاءين يأتيان في مستهل زيارة عمل، يجريها الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية".



وجرى، خلال اللقاءين المنفصلين، بحث التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية، بحسب المصدر ذاته.



كما تم "استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي".



والأردن عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، في الجارتين سوريا والعراق، وترتبط عمان وواشنطن بتعاون عسكري وثيق.



وفي 28 أبريل/نيسان الماضي، بدأ عاهل الأردن زيارة إلى الولايات المتحدة، غير محددة المدة، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأمريكيين.



رام الله - دنيا الوطنالتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مسؤولين أمريكيين، الجمعة، لبحث سبل التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، وجهود محاربة الإرهاب.