عاجل

  • مصادر محلية: محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الناشط إبراهيم خليل من البعينة حتى يوم الخميس المقبل.

عربي

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مسؤولين أمريكيين، الجمعة، لبحث سبل التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، وجهود محاربة الإرهاب.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية فإن بيان الديوان الملكي الأردني أفاد، بأن الملك عبد الله، "التقى في ولاية فلوريدا قائدي القيادتين المركزية والعمليات الخاصة الأمريكيين، الفريق أول مايكل كوريلا، والفريق أول ريتشارد كلارك".

ولفت البيان، أن "اللقاءين يأتيان في مستهل زيارة عمل، يجريها الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وجرى، خلال اللقاءين المنفصلين، بحث التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية، بحسب المصدر ذاته.

كما تم "استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي".

والأردن عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، في الجارتين سوريا والعراق، وترتبط عمان وواشنطن بتعاون عسكري وثيق.

وفي 28 أبريل/نيسان الماضي، بدأ عاهل الأردن زيارة إلى الولايات المتحدة، غير محددة المدة، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأمريكيين.

أخبار ذات صلة

المغرب يفاوض إسرائيل على &#34;صاروخ دليلة&#34;

المغرب يفاوض إسرائيل على "صاروخ دليلة"

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ &#34;الإرهابي المروع&#34;

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ "الإرهابي المروع"

الأردن: تهجير فلسطينيي يطا خرق صارخ للقانون الدولي

الأردن: تهجير فلسطينيي يطا خرق صارخ للقانون الدولي

انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية في عدة دول عربية

انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية في عدة دول عربية

مصر: محاولة تهريب آثار يهودية على متن طائرة سعودية

مصر: محاولة تهريب آثار يهودية على متن طائرة سعودية

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً قضائياً في تسريبات &#34;الذراع اليمنى لقيس سعيّد&#34;

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً قضائياً في تسريبات "الذراع اليمنى لقيس سعيّد"

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

اشتية يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

جمعية المستهلك تدعو لحلول خلاقة لمعالجة اختلالات الاسعار في السوق

جمعية المستهلك تدعو لحلول خلاقة لمعالجة اختلالات الاسعار في السوق

نابلس: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية

نابلس: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية

قاسم: عمليات المقاومة أربكت الاحتلال والتهديدات باغتيال قيادة حماس &#34;اسطوانة مشروخة&#34;

قاسم: عمليات المقاومة أربكت الاحتلال والتهديدات باغتيال قيادة حماس "اسطوانة مشروخة"

وسائل إعلام عربية: لافروف وجه دعوة رسمية لهنية لزيارة موسكو بالمستقبل القريب

وسائل إعلام عربية: لافروف وجه دعوة رسمية لهنية لزيارة موسكو بالمستقبل القريب

كيف وصل منفذا عملية (إلعاد) إلى مكان الحدث؟.. ما علاقة أحد القتلى؟

كيف وصل منفذا عملية (إلعاد) إلى مكان الحدث؟.. ما علاقة أحد القتلى؟

الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة تصدر بياناً بمناسبة ذكرى النكبة

الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة تصدر بياناً بمناسبة ذكرى النكبة

أبو ردينة: نطالب الإدارة الأميركية بوقف مشاريع الاستيطان وهدم البيوت

أبو ردينة: نطالب الإدارة الأميركية بوقف مشاريع الاستيطان وهدم البيوت

منوعات

شاهد: وسط أجواء من الفرح..محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما

شاهد: وسط أجواء من الفرح..محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما

من مدينة الموضة &#34;فلورانسا&#34;..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

من مدينة الموضة "فلورانسا"..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

&#34;مربوحة&#34; زوجة الكبير تعاني من أزمة صحية وستخضع لعملية جراحية

"مربوحة" زوجة الكبير تعاني من أزمة صحية وستخضع لعملية جراحية

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

ظهرت ببطن منتفخة..هل أصالة حامل؟

ظهرت ببطن منتفخة..هل أصالة حامل؟

لماذا غابت دنيا سمير غانم عن مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس؟

لماذا غابت دنيا سمير غانم عن مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس؟

لهذا السبب..أُغلقت حسابات محمود المهدي زوج منة عرفة على مواقع التواصل

لهذا السبب..أُغلقت حسابات محمود المهدي زوج منة عرفة على مواقع التواصل

عربي

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

تونس: مطالب بإقرار 8 مايو يوماً وطنيا لمناهضة التعذيب

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

ملك الأردن يبحث سبل التعاون العسكري مع مسؤولين أمريكيين

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ &#34;الإرهابي المروع&#34;

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ "الإرهابي المروع"

الأردن: تهجير فلسطينيي يطا خرق صارخ للقانون الدولي

الأردن: تهجير فلسطينيي يطا خرق صارخ للقانون الدولي