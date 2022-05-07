المرور بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية



ونوهت المرور إلى وجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، مشيرة إلى إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة.





وأوضحت المرور، أنه سيتم إعادة فتح شارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" بشكل جزئي، لتسهيل حركة المواطنين، حيث تُستكمل الأعمال بعد عيد الفطر السعيد.



وبينت، أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكن للمواطنين التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.



رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، حالة الطرق لهذا الصباح.