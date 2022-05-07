جنين: الاحتلال يُفجر منزل الأسير عمر جرادات

رام الله - دنيا الوطنقامت قوات الاحتلال، بتفجير منزل الأسير عمر جرادات في قرية السيلة الحارثية غرب جنين وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه وسط حصار عسكري يفرضه الاحتلال على محيطه.ووفق تلفزيون (فلسطين)، فإن جيش الاحتلال أخرج عائلة الأسير جرادات من منازلها وأن حوالي 30 فردا من العائلة وبينهم أطفال في العراء دون أي امكانية للتواصل معهم.كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من العائلات القاطنة في المنازل المجاورة في العراء.هذا ورافقت قوات الاحتلال آليات وجرافات عسكرية ووحدات من الهندسة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وانتشار لقناصة جيش الاحتلال على أسطح المنازل.وبحسب شهود عيان، فإن أكثر من 100 دورية عسكرية خرجت من معسكر سالم غرب جنين وحاصرت البلدة، كما أغلقت كافة المداخل، فيما شوهدت قوات من المستعربين تقتحم منازل وتحولها لنقاط رصد ومراقبة.