حتى الثلاثاء المقبل.. طالع حالة الطقس في فلسطين



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 21-12 24-15 27-17 بيت لحم 21-12 24-15 27-17 رام الله والبيرة 20-11 23-14 26-16 طولكرم 24-14 26-17 28-19 نابلس 22-13 25-16 28-18 قلقيلية 24-14 26-17 28-19 جنين 25-15 28-17 31-19 سلفيت 21-12 24-15 27-17 طوباس 26-16 29-18 32-20 روابي 22-13 25-16 28-18 الخليل 20-11 23-14 26-16 غزه 23-16 25-18 27-20 أريحا 29-19 32-21 35-23 خانيونس 23-16 25-18 27-20 الأغوار الشمالية 27-17 30-19 33-21 رفح 24-14 26-17 28-19

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف لطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو الاثنين، صافيا حارا نسبيا وجافا نهارا دافئا ليلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا حارا نسبيا إلى حار وجافا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.