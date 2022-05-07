شؤون فلسطينية

اشتية يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

اشتية يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من التبعات الخطيرة التي ستترتب على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

واعتبر اشتية في بيان له، اليوم الجمعة، أن هذه المخططات تشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا اشتية الإدارة الأميركية للتدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات، لما تشكله من تهديد خطير لفرص حل الدولتين، والعمل الجاد على فتح أفق سياسي يمنح الأمل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

وقال: "إن حرص بينيت على تماسك حكومته الهشة لن يكون على حساب مصادرة أرضنا، ونهب ثرواتنا، وانتهاك مقدساتنا"، مؤكدا قدرة شعبنا على الصمود والتصدي لكل تلك المخططات وإفشالها.

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