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وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ "الإرهابي المروع"

وزير خارجية الإمارات يصف هجوم (إلعاد) بـ "الإرهابي المروع"
رام الله - دنيا الوطن
أدان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن زايد، الجمعة، الهجوم الذي وقع في منطقة (إلعاد) شرق تل أبيب، وأسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

ووصف وزير خارجية الإمارات، الهجوم بـ "الإرهابي المروع"، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع يائيير لابيد، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن بن زايد، تقدم بـ "خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا ومعرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وجرى خلال الاتصال الهاتفي "بحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك الإماراتي الإسرائيلي على مختلف الأصعدة في ظل العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين".

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