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انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية في عدة دول عربية

انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية في عدة دول عربية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح اليوم، عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين للانتخابات النيابية في عدد من الدول العربية، من بينها السعودية.

وانطلقت في تمام السابعة صباحا بتوقيت بيروت، المرحلة الأولى من عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج، في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، سوريا، البحرين، الأردن، إيران، سلطنة عمان، مصر والعراق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ومن المتوقع أن تجري في 8 مايو المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج (المقيمون في الدول الغربية)، فيما سيدلي المقيمون في لبنان بأصواتهم يوم 15 مايو.

ويتنافس في الانتخابات النيابية في 15 مايو في المجموع 103 قوائم تضم 1044 مرشحا لمقاعد الهيئة التشريعية المشكلة من 128 مقعدا، والتي تنقسم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

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