شؤون فلسطينية

قاسم: عمليات المقاومة أربكت الاحتلال والتهديدات باغتيال قيادة حماس "اسطوانة مشروخة"

قاسم: عمليات المقاومة أربكت الاحتلال والتهديدات باغتيال قيادة حماس "اسطوانة مشروخة"
الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم
خاص دنيا الوطن
أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس)، اليوم الجمعة، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قيادة الحركة ليست جديدة، قائلاً: "لقد تعودنا على هذه الأسطوانة المشروخة".

وأضاف قاسم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن التحريض على اغتيال قائد الحركة بغزة، يحيى السنوار، لا يخيف (حماس)، مشيراً إلى أن ذلك لن يوقف مسيرة المقاومة ضد الاحتلال.

ولفت، إلى أن قوات الاحتلال اغتالت في السابق قيادات من الحركة وفي مقدمتهم الشيخ أحمد ياسين، مؤسسة الحركة، مشدداً على أن الحركة ظلت على خطها المقاوم و"بل زادت إصراراً عليه".

وبين الناطق باسم (حماس)، أن تهديدات الاحتلال باغتيال قادة الحركة، تشير إلى الارتباك الذي يعاني منه الاحتلال نتيجة عمليات المقاومة، محملاً الاحتلال المسؤولية عن كل ما يحدث نتيجة استفزازاته في المسجد الأقصى المبارك.

وشنت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، حملة تحريض واسعة منذ مساء الخميس، تجاه قائد حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، مطالبةً باغتياله.

من جانبه، طالب عضو (كنيست) الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بقصف منزل السنوار بغزة بالصواريخ رداً على عملية إلعاد، التي قتل فيها ثلاثة إسرائيليين وأصيب أربعة آخرين بحال حرجة، في عملية الطعن وإطلاق النار شرق تل أبيب.

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