غداً.. حكومة الاحتلال ستتخذ اجراءات عقابية بحق الفلسطينيين بسبب موجة العمليات

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان)، أنه بسبب موجة العمليات، فإن حكومة الاحتلال تعتزم معاقبة الفلسطينيين بعدة إجراءات، مثل تكثيف حملات الاعتقال، وحرمان السكان من تصاريح العمل، وفتح المعابر وغيرها.وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن حكومة الاحتلال ستتخذ قراراً بهذا الشأن مساء غدٍ السبت.وفي السياق ذاته، أكدت القناة، أنه في الوقت الحالي، فإن إسرائيل تميل الى عدم السماح باستمرار دخول العمال من قطاع غزة، في محاولة لإرسال رسالة لحركة (حماس) ضد التحريض، معلنة أنه سيتم غداً اتخاذ قرارا من قبل بيني غانتس وزير جيش الاحتلال.يشار إلى أن العملية المزدوجة (طعن باستخدام الفأس، واطلاق النار)، التي وقعت مساء اليوم الخميس في منطقة إلعاد، شرقي تل أبيب، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين اسرائيليين، فيما أصيب 4 اخرون، بينهم 2 وصفت حالتهما بالخطيرة، وواحدة بالمستوطة، وواحدة بالطفيفة.وأكد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن المنفذيْن فرا من المكان بعد تنفيذهما للعملية المزدوجة، فيما تلاحقهما قوات الاحتلال الاسرائيلي، برفقة الطائرات.