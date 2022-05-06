كيف وصل منفذا عملية (إلعاد) إلى مكان الحدث؟.. ما علاقة أحد القتلى؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل مثيرة حول العملية المزدوجة (إطلاق نار وطعن بالفأس)، مساء امس الخميس، في منطقة (إلعاد) شرقي تل أبيب.وأكدت القناة الإسرائيلية، أن منفذيْن العملية، وصلا إلى موقع العملية من خلال فتحة في السياج الفاصل، وبمساعدة أرون بن يفتاح، أحد القتلى.يشار إلى أن العملية المزدوجة (طعن باستخدام الفأس، واطلاق النار)، التي وقعت مساء اليوم الخميس في منطقة إلعاد، شرقي تل أبيب، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين اسرائيليين، فيما أصيب 4 اخرون، بينهم 2 وصفت حالتهما بالخطيرة، وواحدة بالمستوطة، وواحدة بالطفيفة.وأكد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن المنفذيْن فرا من المكان بعد تنفيذهما للعملية المزدوجة، فيما تلاحقهما قوات الاحتلال الاسرائيلي، برفقة الطائرات.