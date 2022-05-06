النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بوفاة مواطنة داخل منزلها في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنباشرت كلا من النيارة العامة والشرطة الفلسطينية، تحقيقاتهما واجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة مواطنة، تبلغ من العمر 25 عاماً، مساء اليوم الجمعة، في منزلها ببلدة حوسان غرب محافظة بيت لحم.وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية: "إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول وجود سيدة متوفاة في منزلها في قرية حوسان وهي احدى قرى الريف الغربي بمحافظة بيت لحم، وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة انتقلت على راس قوة من الشرطة للمكان وتم استكمال اجراءات الكشف والمعاينة اللازمةوفقا للقانون"، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الالكتروني.وامرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.