الديمقراطية: عملية إلعاد رد على اقتحام الأقصى وانتصار لأبطال القدس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً تعقيباً على عملية إلعاد البطولية، قالت فيه: "إن العملية هي رد على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى، وتعد انتصاراً لأبطال القدس وشهدائها وشبابها ونسائها الذين بسواعدهم يقفون في مواجهة عصابات الاحتلال ومستوطنيه دفاعاً عن المدينة وشرفها وشرف مقدساتها".وتوجهت الجبهة بالتحية لمنفذي العملية البطولية الذي يدافعون عن أرضهم وقدسهم وهويتهم وكرامتهم الوطنية حفاظاً على عروبة القدس وهويتها الفلسطينية ومواجهة تغول الاحتلال وقطعان مستوطنيه وجرائم التطهير العرقي والاعتقال والإبعاد والقتل بدم بارد وتدنيس «الأقصى».وأضافت الجبهة «يخطئ الاحتلال إن ظن أن شعبنا بإمكانه أن يصمت على جرائم الاحتلال المتواصلة واقتحام «الأقصى» ومحاولة تغيير الوقائع الميدانية في القدس بفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى على غرار الحرم الإبراهيمي الشريف».وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً أن شعبنا لن يسمح للاحتلال بالاستفراد بالمسجد الأقصى أو كنيسة القيامة أو أية مدينة أو قرية أو مخيم فلسطيني، وسيشعل المواجهة والمقاومة الشاملة مع قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه بكل الأشكال والأساليب المتاحة حتى كنسهم عن أرضنا وقدسنا».