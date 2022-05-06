وسائل إعلام: 17 مصابا على الأقل جراء انفجار قوي بمنزل وسط مدريد

















رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن 17 شخصا على الأقل أصيبوا جراء انفجار قوي دوى اليوم الجمعة في منزل وسط العاصمة مدريد.وأكدت صحيفة (إل موندو) الإسبانية واسعة الانتشار أن الانفجار وقع في إحدى شقق البنتهاوس في المنزل المؤلف من أربعة طوابق في شارع الجنرال باردينياس في حي غويا، في قرابة الساعة الـ13:00.ووفقا لبيانات الصحيفة، تعرض 16 من المصابين لجروح خفيفة، بينما لا يزال الآخر في حالة بليغة.وإجمالا نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى على خلفية الحادث.وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة طوقت المنطقة ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث، بينما وصل إليه رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز-ألميدا.ولفتت "إل موندو" إلى أن عناصر الشرطة والإطفاء يعملون في المنزل بحثا عن أشخاص قد يكونوا عالقين تحت الأنقاض.ووفقا لبيانات الصحيفة، تشير المعطيات الأولية إلى أن الحادث نجم عن تسرب للغاز أو انفجار غلاية، غير أن ألميدا أكد أن السلطات "تنظر في جميع الفرضيات".