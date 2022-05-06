دولي

هولندا: قتيلان وجريحان في إطلاق نار بدار رعاية للمعاقين

هولندا: قتيلان وجريحان في إطلاق نار بدار رعاية للمعاقين
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة الهولندية إن شخصين قتلا وأصيب آخران بجروح خطيرة بإطلاق نار في دار رعاية للمعاقين في الريف داخل مزرعة بالقرب من مدينة روتردام.

وكتبت شرطة روتردام عبر (تويتر): "تم القبض على المشتبه به ومصادرة السلاح الناري" في أعقاب الحادث الذي وقع في مولينسنغيل في ضواحي ألبلاسيردام، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت الشرطة: "يتم الاعتناء بالشهود، ويتم ترتيب المساعدة لهم"، دون ذكر تفاصيل أخرى عن إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن امرأة وفتاة قتلتا وأن الجريحين صبي وشابة. وكان مطلق النار المزعوم، وهو رجل يبلغ من العمر 38 عاما، معروفا للشرطة بارتكاب اضطرابات طفيفة لكن ليس لديه سجل إجرامي. ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح.

والمزرعة هي ملاذ للشباب والكبار، ومعظمهم من ذوي الإعاقات أو الأمراض العقلية، وهي أيضا مأوى للمراهقين والبالغين الذين يحاولون إعادة حياتهم إلى المسار الصحيح، وفقا لموقعها الإلكتروني.

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