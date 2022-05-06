شؤون فلسطينية

تقديرات إسرائيلية تكشف الجديد حول منفذيْ عملية (إلعاد).. هل سينفذان عملية أخرى؟

تقديرات إسرائيلية تكشف الجديد حول منفذيْ عملية (إلعاد).. هل سينفذان عملية أخرى؟
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 12، أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن منفذي عملية (إلعاد) شرق تل أبيب، مساء أمس الخميس، لديهم الأدوات اللازمة لتنفيذ عملية جديدة في تل أبيب.

وأشارت القناة، إلى أن عمليات البحث مكثفة في منطقة إلعاد والمناطق المجاورة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الشرطة الاسرائيلية تدرس زيادة انتشار عناصرها في المدن التي يتواجد فيها الحريديم، خشية تنفيذ عمليات هناك.

يشار إلى أن العملية المزدوجة (طعن باستخدام الفأس، واطلاق النار)، التي وقعت مساء اليوم الخميس في منطقة إلعاد، شرقي تل أبيب، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين اسرائيليين، فيما أصيب 4 اخرون، بينهم 2 وصفت حالتهما بالخطيرة، وواحدة بالمستوطة، وواحدة بالطفيفة.

وأكد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن المنفذيْن فرا من المكان بعد تنفيذهما للعملية المزدوجة، فيما تلاحقهما قوات الاحتلال الاسرائيلي، برفقة الطائرات.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: عملية إلعاد رد على اقتحام الأقصى وانتصار لأبطال القدس

الديمقراطية: عملية إلعاد رد على اقتحام الأقصى وانتصار لأبطال القدس

رغم معارضة أمريكا.. حكومة الاحتلال بصدد المصادقة على 4000 وحدة استيطانية بالضفة

رغم معارضة أمريكا.. حكومة الاحتلال بصدد المصادقة على 4000 وحدة استيطانية بالضفة

مراسل (يديعوت): رسائل السنوار الاخيرة أخطر بكثير من البالونات المتفجرة والصواريخ

مراسل (يديعوت): رسائل السنوار الاخيرة أخطر بكثير من البالونات المتفجرة والصواريخ

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس وقلقيلية

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس وقلقيلية

إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

البرغوثي: خط الأقصى الأحمر سيلون بدماء المستوطنين

البرغوثي: خط الأقصى الأحمر سيلون بدماء المستوطنين

الاحتلال يفرج عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين

الاحتلال يفرج عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين

20 ألفًا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

20 ألفًا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: عملية إلعاد رد على اقتحام الأقصى وانتصار لأبطال القدس

الديمقراطية: عملية إلعاد رد على اقتحام الأقصى وانتصار لأبطال القدس

إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

البرغوثي: خط الأقصى الأحمر سيلون بدماء المستوطنين

البرغوثي: خط الأقصى الأحمر سيلون بدماء المستوطنين

الاحتلال يفرج عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين

الاحتلال يفرج عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات ويعيق حركة المواطنين غرب سلفيت

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات ويعيق حركة المواطنين غرب سلفيت

إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء المستوطنين عليه في يطا جنوب الخليل

إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء المستوطنين عليه في يطا جنوب الخليل

خطيب الأقصى يدعو لوحدة عربية وإسلامية لأجل القدس والأقصى

خطيب الأقصى يدعو لوحدة عربية وإسلامية لأجل القدس والأقصى

الفصائل: المقاومة خيار شعبنا والاحتلال لا يفهم إلا لغة الحراب

الفصائل: المقاومة خيار شعبنا والاحتلال لا يفهم إلا لغة الحراب

منوعات

من مدينة الموضة &#34;فلورانسا&#34;..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

من مدينة الموضة "فلورانسا"..غادة عبد الرازق تستمتع بالعطلة مع عائلتها

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

أكثر الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات في موسم العيد..أحمد حلمي في الصدارة

&#34;مربوحة&#34; زوجة الكبير تعاني من أزمة صحية وستخضع لعملية جراحية

"مربوحة" زوجة الكبير تعاني من أزمة صحية وستخضع لعملية جراحية

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

لماذا هاجمت الراقصة دينا الفنانة السورية سلاف فواخرجي؟

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

هل كانت حليقة الرأس..آخر إطلالة لشيرين في حفل العيد في أبو ظبي

ظهرت ببطن منتفخة..هل أصالة حامل؟

ظهرت ببطن منتفخة..هل أصالة حامل؟

لماذا غابت دنيا سمير غانم عن مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس؟

لماذا غابت دنيا سمير غانم عن مسلسل الكبير أوي في موسمه السادس؟

لهذا السبب..أُغلقت حسابات محمود المهدي زوج منة عرفة على مواقع التواصل

لهذا السبب..أُغلقت حسابات محمود المهدي زوج منة عرفة على مواقع التواصل

شاهد: لأول مرة ديو غنائي يجمع بين إليسا وسعد لمجرد

شاهد: لأول مرة ديو غنائي يجمع بين إليسا وسعد لمجرد

عربي

مصر: محاولة تهريب آثار يهودية على متن طائرة سعودية

مصر: محاولة تهريب آثار يهودية على متن طائرة سعودية

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً قضائياً في تسريبات &#34;الذراع اليمنى لقيس سعيّد&#34;

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً قضائياً في تسريبات "الذراع اليمنى لقيس سعيّد"

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده

ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده