تقديرات إسرائيلية تكشف الجديد حول منفذيْ عملية (إلعاد).. هل سينفذان عملية أخرى؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 12، أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن منفذي عملية (إلعاد) شرق تل أبيب، مساء أمس الخميس، لديهم الأدوات اللازمة لتنفيذ عملية جديدة في تل أبيب.وأشارت القناة، إلى أن عمليات البحث مكثفة في منطقة إلعاد والمناطق المجاورة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الشرطة الاسرائيلية تدرس زيادة انتشار عناصرها في المدن التي يتواجد فيها الحريديم، خشية تنفيذ عمليات هناك.يشار إلى أن العملية المزدوجة (طعن باستخدام الفأس، واطلاق النار)، التي وقعت مساء اليوم الخميس في منطقة إلعاد، شرقي تل أبيب، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين اسرائيليين، فيما أصيب 4 اخرون، بينهم 2 وصفت حالتهما بالخطيرة، وواحدة بالمستوطة، وواحدة بالطفيفة.وأكد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن المنفذيْن فرا من المكان بعد تنفيذهما للعملية المزدوجة، فيما تلاحقهما قوات الاحتلال الاسرائيلي، برفقة الطائرات.