إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس وقلقيلية

أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى.



وأفاد الناطق الإعلامي لحركة فتح إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة 4 شبان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي قريوت جنوب نابلس، وبيت دجن شرقها.



وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي تشهدها القرية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية في بيت دجن، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



في السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس.



وذكرت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال المستوطنين الذين اقتحموا نبع قريوت.



وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



رام الله - دنيا الوطن