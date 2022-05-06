إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب 4 شبان بالرصاص المعدني خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي دعت إليها حركة فتح تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى.وأفاد الناطق الإعلامي لحركة فتح في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني بشكل كثيف مما أدى لوقوع 4 اصابات عولجت جميعها ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.وأوضح شتيوي ان المسيرة انطلقت تلبية لدعوات حركة فتح في أقاليم المحافظات الشمالية تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا في مختلف المحافظات ونصرة للمرابطين في المسجد الأقصى الذين يدافعون عنه لحمايته من اقتحامات المستوطنين.ودعا شتيوي كافة قطاعات شعبنا للانخراط بفعاليات المقاومة الشعبية في كل زمان ومكان للرد على جرائم الاحتلال ، داعيا لوحدة ميدانية حقيقية لمواجهة المخططات الاحتلالية التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني.