الاحتلال يفرج عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين بعد أن أمضوا محكومياتهم في الأسر.وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الفتية: عمر رسمي الرشق، ومحمد حمدي الجولاني، وأحمد فضل العجلوني، وجميعهم يبلغون من العمر (17 عاما)، بعد أن أمضوا مدة محكوميتهم البالغة 5 أشهر.واعتقل الفتية الثلاثة من منازل عائلاتهم في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة في 21 كانون الأول عام 2021، وحكم الاحتلال عليهم بالسجن 5 أشهر، وفرضت على كل منهم غرامة مالية بقيمة تزيد عن 5 آلاف شيقل.وفي السياق، أفرجت سلطات الاحتلال، عن الأسير المقدسي محمد حسن حرب عبيدات (19 عاما) ، بعد أن أمضى 15 شهرا في الأسر.واعتقل الاحتلال الشاب عبيدات من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، في 3 آذار/ مارس عام 2021، وحكمت عليه بالسجن 15 شهرا، تنقل خلالها في عدة سجون، علما أنه جرى الإفراج عنه من سجن ريمون الصحراوي.