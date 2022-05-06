الاحتلال يفرج عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين بعد أن أمضوا محكومياتهم في الأسر.
وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الفتية: عمر رسمي الرشق، ومحمد حمدي الجولاني، وأحمد فضل العجلوني، وجميعهم يبلغون من العمر (17 عاما)، بعد أن أمضوا مدة محكوميتهم البالغة 5 أشهر.
واعتقل الفتية الثلاثة من منازل عائلاتهم في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة في 21 كانون الأول عام 2021، وحكم الاحتلال عليهم بالسجن 5 أشهر، وفرضت على كل منهم غرامة مالية بقيمة تزيد عن 5 آلاف شيقل.
وفي السياق، أفرجت سلطات الاحتلال، عن الأسير المقدسي محمد حسن حرب عبيدات (19 عاما) ، بعد أن أمضى 15 شهرا في الأسر.
واعتقل الاحتلال الشاب عبيدات من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، في 3 آذار/ مارس عام 2021، وحكمت عليه بالسجن 15 شهرا، تنقل خلالها في عدة سجون، علما أنه جرى الإفراج عنه من سجن ريمون الصحراوي.
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