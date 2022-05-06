إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء المستوطنين عليه في يطا جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب راعي أغنام بجروح ورضوض بالكتف، اليوم الجمعة، إثر اعتداء المستوطنين عليه بالضرب، أثناء رعيه الأغنام قرب قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن مستوطني مستوطنة "اتسخا رمان" المقامة حديثا على أراضي المواطنين بمسافر يطا، اعتدوا بالضرب على الراعي عمر الهذالين ما أدى لإصابته بالكتف، وضرب أغنامه وتكسير أرجلها.يذكر أن مسافر يطا تشهد اعتداءات وحشية من الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم، بهدف تهجيرهم عن أراضيهم لصالح الاستيطان.