خطيب الأقصى يدعو لوحدة عربية وإسلامية لأجل القدس والأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المصلين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك استمراراً لحالة الرباط والحشد في المسجد بعد شهر رمضان.وخلال خطبة الجمعة، دعا خطيب الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة لرص الصفوف ووحدة عربية وإسلامية لأجل مدينة القدس التي تتعرض لتغيير معالمها الدينية والتاريخية، ومن أجل المسجد الأقصى المبارك مسرى الرسول الذي يتعرض لاقتحامات متواصلة.وأكد الشيخ نواهضة إن الاحتلال لن يدوم وهو إلى زوال، وظلمة القدس ستتبدد لا محالة، كما شدد على أن مدينة القدس ستبقى خالدة بذكرى الإسراء والمعراج، ولن ترضخ للاحتلال.وقال خطيب الأقصى:" مهما حاول البعض حجب ضوء الشمس وتزوير التاريخ فلم ولن يستطيعوا وستبوء محاولاتهم بالفشل بفضل صمود الفلسطينيين وتمسكهم بحقوقهم وعدم تنازلهم عنها وهذا وعد الله الذي لا يخلف وعده".ونبه نواهضة إلى أن الدعوة الإسلامية لها أعداء من الشر والباطل، وينهض لحربها الطغاة والمتجبرون الذين لا يريدون التخلي عن مصالحهم الذاتية.