دولي

الكرملين: عدد قليل من الأشخاص علموا مسبقا ببدء العملية الروسية في أوكرانيا

الكرملين: عدد قليل من الأشخاص علموا مسبقا ببدء العملية الروسية في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة الروسية أن عددا محدودا جدا من المسؤولين كانوا مطلعين مسبقا على خطط موسكو لبدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، في معرض تعليقه على تقارير مفادها أن مسؤولين مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكونوا على دراية بشأن نيته إطلاق هذه الحملة العسكرية: "كما تفهمون طبعا، لا يجوز تداول المعلومات عن عملية عسكرية خاصة على نطاق واسع قبيل بدئها، ولذلك لا يتم إطلاع سوى عدد محدود جدا من الأشخاص على هذه المعطيات السرية، وهو أمر طبيعي تماما".

وأشار بيسكوف إلى أن الطابع الخاص للعملية الروسية في أوكرانيا يقضي بعدم تداول المعلومات عنها على نطاق واسع.

ونصح المتحدث الرأي العام بالتدقيق في المعلومات الصادرة عن موقع Bellingcat المدرج على قائمة العملاء الأجانب في مجال وسائل الإعلام في روسيا، محملا إياه المسؤولية عن "الكذب وتشويه الحقائق".

كما علق بيسكوف على كلام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي رجح أمس في حوار مع وكالة "أسوشيتد برس" أن العملية الروسية في أوكرانيا "طال أمدها".

وقال المتحدث في معرض تعليقه على تصريح لوكاشينكو: "العملية مستمرة وفقا للخطة المطروحة".

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