فتوح ينعى والدة عميد الأسرى كريم يونس

رام الله - دنيا الوطننعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الحاجة صبحية يونس، أيقونة الصبر والتضحية، والدة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المناضل كريم يونس، التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية، قبل أشهر معدودة من لقاء ولدها الذي انتظرته طويلا، بعد أربعين عاما في الأسر.وتقدم فتوح بأصدق مشاعر التعازي القلبية والمواساة الحارة من المناضل كريم يونس، ومن عائلة الفقيدة، ومن الحركة الأسيرة، ومن قادة وكوادر وأبناء حركة "فتح"، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع الشهداء والصّدّيقين والأنبياء، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.